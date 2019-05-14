Кувейтская авиакомпания организует для болельщиков спецрейс в Баку на финал Лиги Европы

"Кувейтская авиакомпания Jazeera Airways организует специальный рейс для финала Лиги Европы УЕФА в Баку".

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт компании, об этом заявил гендиректор компании Рохит Ромачандран.

"Мы рады доставить футбольных болельщиков нашей страны в расположенный всего в двух часах от Кувейта Баку, чтобы они смогли наблюдать за самой крупной игрой сезона Лиги Европы", - сказал гендиректор.

В день игры, 29 мая, самолет вылетит из Кувейта в 11:30 и приземлится в Баку в 14:30. Обратно самолет вылетит из Баку 30 мая в 5:00 и приземлится в Кувейте в 7:20.

Отметим, что финальный мачт между английскими командами "Челси" и "Арсенал" состоится на Бакинском олимпийском стадионе.