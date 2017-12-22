Куртуа может стать самым высокооплачиваемым голкипером в мире

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Английский клуб "Челси" готов сделать своего основного голкипера Тибо Куртуа самым высокооплачиваемым голкипером в мире.

Как сообщает Report со ссылкой на The Telegraph, лондонцы выразили готовность увеличить зарплату Куртуа с нынешних 100 тыс. до более чем 200 тыс. фунтов стерлингов в неделю, включая бонусы.

Ожидается, что Куртуа примет столь солидное предложение и заключит новый контракт до июня 2023 года после Нового года. Действующее соглашение бельгийского футболиста с "Челси" действует до лета 2019 года.

Отметим, что в "Челси" Тибо Куртуа перешел из испанского "Атлетико" за который голкипер выступал с 2011 по 2014 год.