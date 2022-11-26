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Курбан Бердыев стал главным тренером "Сочи"

Курбан Бердыев стал главным тренером "Сочи" Президент "Сочи" Борис Ротенберг подтвердил назначение Курбана Бердыева главным тренером команды.
Футбол
26 ноября 2022 г. 19:02
Курбан Бердыев стал главным тренером Сочи

Президент "Сочи" Борис Ротенберг подтвердил назначение Курбана Бердыева главным тренером команды.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

"Сегодня Курбан Бекиевич был представлен команде. У него огромный футбольный опыт. И я уверен, что он поможет "Сочи" на данном этапе развития клуба", - заявил Ротенберг.

Президент "Сочи" отметил, что контракт с 70-летним специалистом заключен на 2,5 года.

"А что касается планов, то он проведет плодотворные зимние сборы. Я в этом не сомневаюсь. И весной команды станет сильнее, мощнее. На этом этапе развития Курбан Бердыев - это то, что нужно клубу. Его опыт поможет команде правильно развиваться", - сказал Ротенберг.

По информации, в тренерский штаб Бердыева в "Сочи" войдут ранее помогавшие ему Александр Мацюра, Иван Данильянц и Дмитрий Кириченко.

Напомним, что 24 ноября Бердыев покинул иранский клуб "Трактор".

"Сочи" занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России после 17 туров сезона-2022/23.

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Версия на азербайджанском языке Təbriz klubundan ayrılan Kurban Berdıyevin yeni komandası bəlli olub

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