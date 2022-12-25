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Курбан Бердыев стал главным тренером футбольного клуба "Сочи"

Курбан Бердыев стал главным тренером футбольного клуба "Сочи" Российский футбольный клуб "Сочи" объявил о назначении Курбана Бердыева на пост главного тренера команды.
Футбол
25 декабря 2022 г. 13:18
Курбан Бердыев стал главным тренером футбольного клуба Сочи

Российский футбольный клуб "Сочи" объявил о назначении Курбана Бердыева на пост главного тренера команды.

Как передает Report, об этом сообщает "Интерфакс".

"70-летний специалист приступит к своим обязанностям с нового года", - говорится в заявлении на сайте ФК.

Бердыев с июня 2022 года тренировал иранский "Трактор", одновременно являясь техническим директором клуба. До этого с августа 2021 года он возглавлял команду казахстанского "Кайрата".

В России Бердыев дважды приводил к чемпионству казанский "Рубин" (2008 и 2009 годы), а также брал с ним Кубок и Суперкубок. В сезоне-2015/2016 Бердыев тренировал "Ростов" и стал с ним вице-чемпионом России. С "Кайратом" в 2021 году он завоевал бронзу чемпионата Казахстана и Кубок Казахстана.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya klubu Kurban Berdıyevin baş məşqçi təyin olunduğunu açıqlayıb

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