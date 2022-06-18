Курбан Бердыев может возглавить «Трактор»

Бывший главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев может возглавить тебризский клуб «Трактор».

Бывший главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев может возглавить тебризский клуб «Трактор».

Как передает Report, об этом утверждает Tasnim News Agency.

По информации источника, иранский клуб уже достиг соглашения с 69-летним специалистом.

Стоит также добавить, что информация о приходе Бердыева появилась даже на официальном сайте и социальных сетях «Трактора». Клуб сообщил, что 14 июня провел переговоры для заключения контракта.

Напомним, что 6 июня главный тренер «Кайрата» Курбан Бердыев и руководство клуба достигли соглашения о прекращении сотрудничества по взаимному согласию сторон.