Курбан Бердыев может возглавить «Трактор»

Бывший главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев может возглавить тебризский клуб «Трактор».
По информации источника, иранский клуб уже достиг соглашения с 69-летним специалистом.
Стоит также добавить, что информация о приходе Бердыева появилась даже на официальном сайте и социальных сетях «Трактора». Клуб сообщил, что 14 июня провел переговоры для заключения контракта.
Напомним, что 6 июня главный тренер «Кайрата» Курбан Бердыев и руководство клуба достигли соглашения о прекращении сотрудничества по взаимному согласию сторон.