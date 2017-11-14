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    Курьезная серия пенальти на матче Катар-Иран: игрок отбил мяч ногой - ВИДЕО

    За споры с арбитром вратаря сборной Катара удалили, его заменил капитан-полузащитник, который отбил пенальти ногой

    Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Сборная Катара U-19 обыграла сверстников из Ирана в послематчевой серии пенальти. Как сообщает Report, после победы Катар набрал 4 очка в группе C в квалификации чемпионата Азии. Решающий пенальти получился просто фантастическим. 

    Катарский вратарь отразил мяч и побежал праздновать, но судья назначил повторный удар: голкипер раньше времени вышел из ворот. За споры с арбитром вратаря сборной Катара удалили, его заменил капитан-полузащитник. И он отбил пенальти ногой!

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