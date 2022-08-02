Кунде официально представлен в качестве игрока «Барселоны»

Испанская «Барселона» официально представила французского защитника Жюля Кунде в качестве игрока команды.

Испанская «Барселона» официально представила французского защитника Жюля Кунде в качестве игрока команды.

Как передает Report, Marca цитирует Кунде с официальной презентации игрока.

«Я очень счастлив и горжусь тем, что пришёл в этот клуб. Я очень благодарен президенту, болельщикам… Они проявили ко мне много любви. Мне нужно только усердно тренироваться и, конечно, побеждать», – сказал Кунде.

Напомним, что ранее Жюль Кюнде перешёл из «Севильи» за 50 млн + 10 млн евро бонусами. Сумма отступных за футболиста составляет 1 млрд долларов США.

Отметим, что Кунде является воспитанником «Бордо». За французскую команду защитник забил четыре гола и отдал одну результативную передачу в 70 матчах. Последние три года Кунде выступал за «Севилью». Он отличился девять раз и трижды отдал голевые передачи партнёрам в 133 играх.