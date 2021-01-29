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Куман недоволен новичками "Барселоны"

Куман недоволен новичками "Барселоны" Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман разочарован выступлением португальского вингера Франсишку Тринкана в нынешнем сезоне
Футбол
29 января 2021 г. 22:49
Куман недоволен новичками Барселоны
Рональд Куман

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман разочарован выступлением португальского вингера Франсишку Тринкана в нынешнем сезоне.

Как передает Report со ссылкой на Marca, нидерландский тренер не доволен ни одним новичком, которые появились в команде в начале сезона-2020/2021, кроме Педри. Куман разговаривал с Тринканом после матча 1/16 финала Кубка Испании с "Корнельей" (2:0), в котором Франсишку сыграл 74 минуты, и высказал португальцу своё недовольство.

Ранее Куман высказался на тему критики футболистов команды. По словам специалиста, если футболисты выступают невыразительно, то слова критики в их адрес обоснованы.

В нынешнем сезоне 21-летний португальский футболист сыграл 25 матчей за "Барселону", в которых отдал одну результативную передачу. "Барса" купила Тринкана у "Браги" за 31 млн евро.

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