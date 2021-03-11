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Куман: Месси должен сам решить ситуацию со своим будущим

Куман: Месси должен сам решить ситуацию со своим будущим Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман подвел итоги ответной встречи с "Пари Сен-Жермен" (1:1, 1:4) в 1/8 финала Лиги чемпионов
Футбол
11 марта 2021 г. 08:54
Куман: Месси должен сам решить ситуацию со своим будущим

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман подвел итоги ответной встречи с "Пари Сен-Жермен" (1:1, 1:4) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Как передает Report, об этом сообщает Marca.

"После игры с ПСЖ у нас хорошие чувства. Да, мы вылетели, и нам очень жаль, но "Барселона" усложнила им задачу в этой ответной встрече. В первом тайме показали отличную игру и заслужили 2:1 к перерыву, и все могло сложиться иначе. Мы рисковали, давили, доминировали и создавали достаточно шансов, но не воспользовались ими.

"Барселона" идет другим путем. Очень жаль, что Месси и Роналду не оказались в четвертьфинале. Но Лионель должен сам решить ситуацию со своим будущим, никто ему в этом не поможет. Уже сейчас он видит, что команда движется в правильном направлении", - цитирует Кумана Marca.

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Версия на азербайджанском языке "Barselona"nın baş məşqçisi: “Messiyə heç kim kömək etməyəcək”

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