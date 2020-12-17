Кубок мира: Три азербайджанских борца прошли в полуфинал

Три азербайджанских борца-вольника прошли в полуфинал Индивидуального кубка мира, проходящего в столице Сербии, Белграде.
Как передает Report, это Ахмеднаби Гварзатилов (61 кг), Гаджи Алиев (65 кг) и Шамиль Зубаиров (97 кг).
Гварзатилов одолел Армана Элояна (Франция) и Георгия Вангелова (Болгария), в полуфинале он встретится с Мухамадом Икромовым (Таджикистан).
Трехкратный чемпион мира и Европы Гаджи Алиев встретится в полуфинале с Исмаилом Мусукаевым (Венгрия).
Шамиль Зубаиров выступит против Александра Хуштина (Беларусь).