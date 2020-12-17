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Кубок мира: Три азербайджанских борца прошли в полуфинал

Кубок мира: Три азербайджанских борца прошли в полуфинал Три азербайджанских борца-вольника прошли в полуфинал Индивидуального кубка мира, проходящего в столице Сербии, Белграде.
Футбол
17 декабря 2020 г. 17:54
Кубок мира: Три азербайджанских борца прошли в полуфинал

Три азербайджанских борца-вольника прошли в полуфинал Индивидуального кубка мира, проходящего в столице Сербии, Белграде.

Как передает Report, это Ахмеднаби Гварзатилов (61 кг), Гаджи Алиев (65 кг) и Шамиль Зубаиров (97 кг).

Гварзатилов одолел Армана Элояна (Франция) и Георгия Вангелова (Болгария), в полуфинале он встретится с Мухамадом Икромовым (Таджикистан).

Трехкратный чемпион мира и Европы Гаджи Алиев встретится в полуфинале с Исмаилом Мусукаевым (Венгрия).

Шамиль Зубаиров выступит против Александра Хуштина (Беларусь).

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Версия на азербайджанском языке Dünya Kuboku: 3 güləşçimiz yarımfinalda

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