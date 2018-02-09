 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Кубок мира по футболу доставлен в Азербайджан

    Высшую награду будет сопровождал известный футболист Кристиан Карамбе
    © Report/ Elchin Murad

    Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Кубок мира по футболу доставлен в Азербайджан.

    Как сообщает Report, визит организован в рамках совместного сотрудничества компании "Coca-Cola" со своим долгосрочным партнером в Азербайджане - АФФА. 

    Высшую награду сопровождал завоевавший золотую медаль в составе сборной Франции на чемпионате мира 1998 года Кристиан Карамбе. Среди встречающих кубок был и генеральный секретарь АФФА Эльхан Мамедов. 

    Кубок был доставлен из Международного аэропорта Гейдар Алиев в отель Hilton. Здесь пройдет пресс-конференция для представителей местных СМИ. Затем кубок увезут в торговый центр "Gənclik Mall", где его смогут увидеть жители и гости столицы. Кубок мира будет демонстрироваться с 13:00 до 19:00.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi