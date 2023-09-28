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Кубок лиги: "Ливерпуль" одержал волевую победу над "Лестером"

Кубок лиги: "Ливерпуль" одержал волевую победу над "Лестером" В матче третьего раунда Кубка английской лиги встречались "Ливерпуль" и "Лестер Сити".
Футбол
28 сентября 2023 г. 01:09
Кубок лиги: Ливерпуль одержал волевую победу над Лестером

В матче третьего раунда Кубка английской лиги встречались "Ливерпуль" и "Лестер Сити". Игра проходила на стадионе "Энфилд" в Ливерпуле.

Как передает Report, хозяева поля одержали волевую победу со счетом 3:1.

Выступающий в этом сезоне в Чемпионшипе "Лестер" уже на третьей минуте распечатал ворота ирландского голкипера "Ливерпуля" Кивина Келлехера. Мяч забил полузащитник Кейси Макатир. На перерыв "Лестер" ушел лидером. Во втором тайме игрокам "Ливерпуля" удалось перевернуть игру. На 48-й минуте голом отметился нидерландский форвард Коди Гакпо, а на 70-й минуте свой второй мяч в футболке английского клуба удалось забить 22-летнему венгерскому футболисту Доминику Собослаи. На 89-й минуте последний гол в мачте забил португалец Диогу Жота.

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Версия на азербайджанском языке Фотоİngiltərə Liqa Kuboku: “Liverpul” çempionşipin liderindən üstün olub

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