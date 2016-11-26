 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Состоялась жеребьевка Кубка Конфедераций 2017

    ​Кубок конфедераций откроется матчем Россия - Новая Зеландия

    Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ В Казани прошла жеребьёвка футбольного супертурнира, который пройдёт в России с 17 июня по 2 июля 2017 года.

    Как передает Report, в турнире сыграют страна-хозяйка, чемпион мира, а также победители каждого из шести континентальных чемпионатов, проводимых соответствующими конфедерациями КАФ, КОНМЕБОЛ, УЕФА, АФК, ОФК и КОНКАКАФ.

    На данный момент, неизвестный только представитель Африки.

    Команды будут поделены на две группы: в первой "А" сыграют Россия, Новая Зеландия, Португалия и Мексика. Во второй – "B" - Чили, Австралия, Германия и чемпион Африки

    Календарь турнира

    17 июня. Санкт-Петербург. Россия — Новая Зеландия

    18 июня. Казань. Португалия — Мексика. Москва. Чемпион Африки — Чили.

    19 июня. Сочи. Австралия — Германия.

    21 июня. Москва. Россия — Португалия. Сочи. Мексика — Новая Зеландия.

    22 июня. Санкт-Петербург. Чемпион Африки — Австралия. Казань. Германия — Чили.

    24 июня. Казань. Мексика — Россия. Санкт-Петербург. Новая Зеландия — Португалия.

    25 июня. Сочи. Германия — Чемпион Африки. Москва. Чили — Австралия.

    28 июня. Казань. Полуфинал А1 — В2.

    29 июня. Сочи. Полуфинал В1 — А2.

    2 июля. Москва. За 3-е место. Санкт-Петербург. Финал.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi