Состоялась жеребьевка Кубка Конфедераций 2017

Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ В Казани прошла жеребьёвка футбольного супертурнира, который пройдёт в России с 17 июня по 2 июля 2017 года.

Как передает Report, в турнире сыграют страна-хозяйка, чемпион мира, а также победители каждого из шести континентальных чемпионатов, проводимых соответствующими конфедерациями КАФ, КОНМЕБОЛ, УЕФА, АФК, ОФК и КОНКАКАФ.

На данный момент, неизвестный только представитель Африки.

Команды будут поделены на две группы: в первой "А" сыграют Россия, Новая Зеландия, Португалия и Мексика. Во второй – "B" - Чили, Австралия, Германия и чемпион Африки

Календарь турнира

17 июня. Санкт-Петербург. Россия — Новая Зеландия

18 июня. Казань. Португалия — Мексика. Москва. Чемпион Африки — Чили.

19 июня. Сочи. Австралия — Германия.

21 июня. Москва. Россия — Португалия. Сочи. Мексика — Новая Зеландия.

22 июня. Санкт-Петербург. Чемпион Африки — Австралия. Казань. Германия — Чили.

24 июня. Казань. Мексика — Россия. Санкт-Петербург. Новая Зеландия — Португалия.

25 июня. Сочи. Германия — Чемпион Африки. Москва. Чили — Австралия.

28 июня. Казань. Полуфинал А1 — В2.

29 июня. Сочи. Полуфинал В1 — А2.

2 июля. Москва. За 3-е место. Санкт-Петербург. Финал.