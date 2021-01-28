Кубок Испании: "Барселона" вышла в 1/4 финала

В матче 1/8 финала Кубка Испании "Барселона" переиграла мадридский "Райо Вальекано".

В матче 1/8 финала Кубка Испании "Барселона" переиграла мадридский "Райо Вальекано".

Как передает Report, встреча проходила на стадионе "Кампо де Вальекас" в Мадриде и завершилась со счетом 2:1.

На 63-й минуте счет открыл защитник мадридцев Франсиско Гарсия. "Барселона" восстановила спустя семь минут. Гризманн ворвался в чужую штрафную с левого фланга атаки и отпасовал низом во вратарскую, откуда Месси ударом в касание поразил пустые ворота.

Второй гол каталонцев забил Френки де Йонг. Месси исполнил классный перевод на левый край чужой штрафной, откуда Альба прострелил во вратарскую и де Йонг поразил пустые ворота.

"Барселона" вышла в 1/4 финала Кубка Испании.