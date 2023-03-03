Кубок Испании: "Барселона" победила "Реал" в первом матче полуфинала

Барселона" со счетом 1:0 победила "Реал" в первом полуфинальном матче Кубка Испании по футболу.

Барселона" со счетом 1:0 победила "Реал" в первом полуфинальном матче Кубка Испании по футболу.

Как передает Report, встреча прошла на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде.

На 26-й минуте мяч в свои ворота отправил защитник "Реала" Эдер Милитао.

Ответный матч состоится 5 апреля в Барселоне. В нынешнем сезоне команды сыграли в третий раз, ранее клубы обменялись победами. 16 октября "Реал" победил в матче чемпионата (3:1), "Барселона" 15 января с аналогичным счетом взяла верх в финале Суперкубка Испании.

Полузащитник "Барселоны" Серхио Бускетс провел 46-й матч против "Реала", установив рекорд по этому показателю. Далее в списке лидеров по сыгранным матчам в противостоянии "Реала" и "Барселоны" идут аргентинский нападающий Лионель Месси и испанский защитник Серхио Рамос (по 45 игр).