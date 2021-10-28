Кубок Германии: "Боруссия" из Менхенгладбаха разгромила "Баварию"

В матче 1/16 финала Кубка Германии менхенгладбахская "Боруссия" разгромила мюнхенскую "Баварию".

В матче 1/16 финала Кубка Германии менхенгладбахская "Боруссия" разгромила мюнхенскую "Баварию".

Как передает Report, игра прошла в Менхенгладбахе на арене "Боруссия-Парк" в присутствии 48 тысяч 500 зрителей и завершилась крупной победой хозяев со счетом 5:0.

В составе победителей по дублю на свой счет оформили алжирец Рами Бенсебаини и швейцарец Бреел Эмболо, еще один гол оказался на счету французского полузащитника Куадио Коне.

Напомним, что в турнирной таблице чемпионата Германии подопечные Юлиана Нагельсмана занимают первую строчку, имея в своем активе 22 очка после девяти туров.

У "Боруссии" за этот же период времени набралось в два раза меньше очков. С активом в 11 баллов команда расположилась на 12-й позиции.