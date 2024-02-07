Кубок Германии: "Байер" вырвал победу у "Штутгарта" на 90-й минуте и вышел в полуфинал

Состоялся матч 1/4 финала Кубка Германии, в котором встречались леверкузенский "Байер" и "Штутгарт".

Состоялся матч 1/4 финала Кубка Германии, в котором встречались леверкузенский "Байер" и "Штутгарт".

Как передает Report, команды играли на стадионе "Бай-Арена" в Леверкузене. Встреча завершилась победой "Байера" - 3:2.

На 11-й минуте счет в матче открыл защитник гостей Вальдемар Антон. Хозяева поля смогли отыграться только на 50-й минуте. Отличился полузащитник Роберт Андрих. На 58-й минуте Крис Фюрих вновь вывел "Штутгарт" вперед. На 67-й минуте французский нападающий Амин Адли забил второй гол "Байера". Победу команде Хаби Алонсо принес гол защитника Жонатана Та на 90-й минуте.

На данный момент в полуфинал турнира также вышли "Кайзерслаутерн" и "Фортуна" из Дюссельдорфа. Последним участником этой стадии турнира станет победитель пары "Саарбрюккен" - "Боруссия" М.