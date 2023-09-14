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Кубок Европы по мини-футболу: "Зангезур" вышел в плей-офф

Кубок Европы по мини-футболу: "Зангезур" вышел в плей-офф Команда по мини-футболу ”Зангезур" провела очередной матч на Кубке Европы в Болгарии.
Футбол
14 сентября 2023 г. 20:07
Кубок Европы по мини-футболу: Зангезур вышел в плей-офф

Команда по мини-футболу ”Зангезур" провела очередной матч на Кубке Европы в Болгарии.

Как сообщает Report, представитель Азербайджана сыграл третий матч в группе А с чешской “Вешка Оломуч”.

Несмотря на то, что счет в матче открыли чехи, азербайджанской команде удалось его уравнять. В итоге игра завершилась со счетом 1: 1.

Таким образом, "Зангезур", завершивший групповой этап на 2-м месте, получил путевку в плей-офф.

Отметим, что ”Зангезур“ в первых двух турах группы обыграл болгарскую команду ”Галактико Враца" со счетом 2:0, и сыграл вничью со счетом 3:3 с греческим клубом TMT.

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Версия на азербайджанском языке Minifutbol üzrə Avropa Kuboku: "Zəngəzur" pley-offa vəsiqə qazanıb - YENİLƏNİB

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