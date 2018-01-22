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    Кубок чемпионата мира по футболу доставят в Азербайджан

    Он будет в Баку 9 февраля

    Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Кубок чемпионата мира по футболу доставят в Азербайджан.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, кубок в рамках мирового тура 9 февраля будет в Баку.

    Его продемонстрируют в Торговом центре Gənclik Mall.

    Отметим, что изготовленный из золота кубок мира весит 6,142 кг. Его оригинальный дизайн создан в 1974 году.

    Чемпионат мира 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля в России. 

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