Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Кубок чемпионата мира по футболу доставят в Азербайджан.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, кубок в рамках мирового тура 9 февраля будет в Баку.

Его продемонстрируют в Торговом центре Gənclik Mall.

Отметим, что изготовленный из золота кубок мира весит 6,142 кг. Его оригинальный дизайн создан в 1974 году.

Чемпионат мира 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля в России.