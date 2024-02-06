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Кубок Азии: Иордания обыграла Южную Корею и вышла в финал

Кубок Азии: Иордания обыграла Южную Корею и вышла в финал Сборная Иордании по футболу со счетом 2:0 победила команду Южной Кореи в полуфинале Кубка Азии. Соревнование проходит в Катаре.
Футбол
6 февраля 2024 г. 21:08
Кубок Азии: Иордания обыграла Южную Корею и вышла в финал

Сборная Иордании по футболу со счетом 2:0 победила команду Южной Кореи в полуфинале Кубка Азии. Соревнование проходит в Катаре.

Как передает Report, в составе сборной Иордании голы забили Язан аль-Наймат (53-я минута) и Муса аль-Тамари (66). Иорданцы впервые играли на этой стадии турнира.

В другом полуфинале встретятся сборные Катара и Ирана. Встреча пройдет 7 февраля и начнется в 19:00 по бакинскому времени. Матч за третье место проводиться не будет. Финал состоится 10 февраля.

Кубок Азии изначально должен был пройти с 16 июня по 16 июля 2023 года в Китае. В мае 2022 года страна отказалась от проведения турнира из-за пандемии коронавируса, в октябре того же года соревнования были перенесены в Катар. Предыдущий розыгрыш прошел в 2019 году, победителем стала сборная Катара, впервые выигравшая турнир.

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Версия на азербайджанском языке Asiya Kuboku: İordaniya Cənubi Koreyanı məğlub edərək finala çıxıb

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