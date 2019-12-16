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Кубок Азербайджана: "Карабах" обыграл "Кешля"

Кубок Азербайджана: "Карабах" обыграл "Кешля"

Завершились первые 1/4 финальные матчи Кубка Азербайджана по футболу.

Как передает Report, в заключительной игре "Карабах" принял "Кешля". Матч, проходивший на стадионе имени Тофика Бахрамова завершился победой хозяев со счетом 1:0.

Единственный мяч на на 53-й минуте забил Исмаил Ибрагимли.

Отметим, что в предыдущих встречах "Габала" дома обыграла "Сабах" со счетом 3:0, а «Сумгаит» в гостях победил "Нефтчи" с минимальным счетом 1:0. Еще в одном матче, в которой встретились "Сабаил" - "Зиря", счет не был открыт.

Ответные матчи пройдут 19-20 декабря.

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