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Кубок Азербайджана: Стали известны назначения на игры "Карабаха" и "Нефтчи"

Кубок Азербайджана: Стали известны назначения на игры "Карабаха" и "Нефтчи" Обнародованы назначения на ответные матчи четвертьфинального этапа Кубка Азербайджана.
Футбол
10 февраля 2022 г. 16:45
Кубок Азербайджана: Стали известны назначения на игры Карабаха и Нефтчи

Обнародованы назначения на ответные матчи четвертьфинального этапа Кубка Азербайджана.

Как передает Report, матч "Кешля" – "Карабах" поручен Эльчину Масиеву, а матч "Сабах" – "Нефтчи" – Равану Гамзазаде.

11 февраля (пятница)

18:00. "Кешля" – "Карабах"

Судьи: Эльчин Масиев, Эльшад Абдуллаев, Кямран Байрамов, Ингилаб Мамедов

Судья-инспектор: Бабек Гулиев

Представитель АФФА: Асиф Алиев

"ASK Arena"

12 февраля (суббота)

16:00. “Сабах” – “Нефтчи”

Судьи: Раван Гамзазаде, Джамиль Гулиев, Нахид Алиев, Вугар Гасанли

Судья-инспектор: Мунис Абдуллаев

Представитель АФФА: Сеймур Салимли

“Bank Respublika Arena”

13 февраля (воскресенье)

15:00. "Габала" – "Сумгайыт"

Судьи: Кямал Умидли, Рахман Имами, Вюсал Мамедов, Фарид Гаджиев

Судья-инспектор: Фейзулла Фейзуллаев

Представитель АФФА: Мубариз Гусейнов

Городской стадион Габалы

18:00. "Сабаил" – "Зиря"

Судьи: Алияр Агаев, Джаваншир Юсифов, Мюслим Алиев, Рауф Джабаров

Судья-инспектор: Амрах Ибрагимов

Представитель АФФА: Машаллах Ахмедов

“ASCO Arena”.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Kuboku: "Qarabağ" və "Neftçi"nin oyununa təyinatlar açıqlanıb

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