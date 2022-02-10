Кубок Азербайджана: Стали известны назначения на игры "Карабаха" и "Нефтчи"

Обнародованы назначения на ответные матчи четвертьфинального этапа Кубка Азербайджана.
Как передает Report, матч "Кешля" – "Карабах" поручен Эльчину Масиеву, а матч "Сабах" – "Нефтчи" – Равану Гамзазаде.
11 февраля (пятница)
18:00. "Кешля" – "Карабах"
Судьи: Эльчин Масиев, Эльшад Абдуллаев, Кямран Байрамов, Ингилаб Мамедов
Судья-инспектор: Бабек Гулиев
Представитель АФФА: Асиф Алиев
"ASK Arena"
12 февраля (суббота)
16:00. “Сабах” – “Нефтчи”
Судьи: Раван Гамзазаде, Джамиль Гулиев, Нахид Алиев, Вугар Гасанли
Судья-инспектор: Мунис Абдуллаев
Представитель АФФА: Сеймур Салимли
“Bank Respublika Arena”
13 февраля (воскресенье)
15:00. "Габала" – "Сумгайыт"
Судьи: Кямал Умидли, Рахман Имами, Вюсал Мамедов, Фарид Гаджиев
Судья-инспектор: Фейзулла Фейзуллаев
Представитель АФФА: Мубариз Гусейнов
Городской стадион Габалы
18:00. "Сабаил" – "Зиря"
Судьи: Алияр Агаев, Джаваншир Юсифов, Мюслим Алиев, Рауф Джабаров
Судья-инспектор: Амрах Ибрагимов
Представитель АФФА: Машаллах Ахмедов
“ASCO Arena”.