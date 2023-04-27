Кубок Азербайджана: Стал известен соперник "Нефтчи" в финале

Стал известен второй финалист Кубка Азербайджана по футболу.

Стал известен второй финалист Кубка Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, в ответном матче полуфинального этапа "Габала" одержала победу над "Сабаилом" в Баку со счетом 1:0 и в пятый раз в своей истории вышла на решающий матч.

Единственный гол забил албанский легионер бакинцев Исник Алими на 49-й минуте.

Таким образом, представитель региона, выигравший первую игру в Габале со счетом 3:2, по итогам двух матчей стал соперником "Нефтчи" в финале. Решающий поединок состоится 3 июня на стадионе Bakcell Arena.