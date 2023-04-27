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Кубок Азербайджана: Стал известен соперник "Нефтчи" в финале

Кубок Азербайджана: Стал известен соперник "Нефтчи" в финале Стал известен второй финалист Кубка Азербайджана по футболу.
Футбол
27 апреля 2023 г. 22:16
Кубок Азербайджана: Стал известен соперник Нефтчи в финале

Стал известен второй финалист Кубка Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, в ответном матче полуфинального этапа "Габала" одержала победу над "Сабаилом" в Баку со счетом 1:0 и в пятый раз в своей истории вышла на решающий матч.

Единственный гол забил албанский легионер бакинцев Исник Алими на 49-й минуте.

Таким образом, представитель региона, выигравший первую игру в Габале со счетом 3:2, по итогам двух матчей стал соперником "Нефтчи" в финале. Решающий поединок состоится 3 июня на стадионе Bakcell Arena.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Kuboku: "Neftçi"nin finaldakı rəqibi bəlli olub

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