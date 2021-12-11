​​​​​​​Кубок Азербайджана: Состоятся еще два матча 1/8 финала

Сегодня состоятся еще два матча 1/8 финала Кубка Азербайджана по футболу.
Как сообщает Report, в первой встрече последний обладатель титула "Кешля" примет "Гарадаг-Локбатан". Команды встретятся в розыгрыше национального кубка во второй раз. В сезоне 2016/2017 "Кешля" в том же раунде обыграла соперника со счетом 5:1.
Завершится этап 1/8 финала матчем "Сабах» - "Кяпаз". В прошлом сезоне представитель Гянджи обыграл столичный клуб с минимальным счетом - 2:1.
Кубок Азербайджана, 1/8 финала
11 декабря (суббота)
15:00. "Кешля" - "Гарадаг-Локбатан"
Судьи: Рауф Аллахвердиев, Джаваншир Юсифов, Муслим Алиев, Эльчин Масиев.
Судья-инспектор: Вусал Алиев
Представитель АФФА: Руфат Амиров
АСК Арена.
18:00. "Сабах" - "Кяпаз"
Судьи: Ниджат Исмаиллы, Джамиль Гулиев, Вусал Мамедов, Камранбей Рагимов
Судья-инспектор: Джейхун Гашимов
Представитель АФФА: Асиф Алиев
Bank Respublika Arena.
Отметим, что в первый день 1/8 финала "Сабаил" обыграл клуб "Загатала" со счетом 3:1, а "Габала" - ЦСКА - 2:1.