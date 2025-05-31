Кубок Азербайджана: Сегодня в финале встретятся "Карабах" и "Сабах"

Сегодня определится обладатель Кубка Азербайджана по футболу.
Как сообщает
Игра пройдет на Сумгайытском городском стадионе имени Мехти Гусейнзаде, старт запланирован на 19:00.
Кубок Азербайджана
Финал
31 мая
19:00. "Карабах" – "Сабах"
Судьи: Ингилаб Мамедов, Намиг Гусейнов, Раиль Рамазанов, Рашад Ахмедов
VAR: Ниджат Исмаиллы
AVAR: Фарид Гаджиев
Резервный судья: Джамиль Гулиев
Судья-инспектор: Гюльага Джабаров
Представитель АФФА: Эльчин Мамедов
Сумгайытский городской стадион имени Мехти Гусейнзаде.