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Кубок Азербайджана: Сегодня в финале встретятся "Карабах" и "Сабах"

Кубок Азербайджана: Сегодня в финале встретятся "Карабах" и "Сабах" Сегодня определится обладатель Кубка Азербайджана по футболу.
Футбол
31 мая 2025 г. 09:05
Кубок Азербайджана: Сегодня в финале встретятся Карабах и Сабах

Сегодня определится обладатель Кубка Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, в финальном матче встретятся "Карабах" и "Сабах".

Игра пройдет на Сумгайытском городском стадионе имени Мехти Гусейнзаде, старт запланирован на 19:00.

Кубок Азербайджана
Финал
31 мая

19:00. "Карабах" – "Сабах"
Судьи: Ингилаб Мамедов, Намиг Гусейнов, Раиль Рамазанов, Рашад Ахмедов
VAR: Ниджат Исмаиллы
AVAR: Фарид Гаджиев
Резервный судья: Джамиль Гулиев
Судья-инспектор: Гюльага Джабаров
Представитель АФФА: Эльчин Мамедов
Сумгайытский городской стадион имени Мехти Гусейнзаде.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Kuboku: "Qarabağ" bu gün final oyununda "Sabah"la üz-üzə gələcək

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