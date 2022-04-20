Кубок Азербайджана: Сегодня пройдут первые полуфинальные матчи

Сегодня пройдут первые встречи полуфинальной стадии Кубка Азербайджана по футболу.
Как сообщает Report, в матче открытия встретятся клубы "Габала" и "Карабах", которая пройдет в Габале и начнется в 17:30.
В втором поединке "Нефтчи" сыграет в гостях с "Зиря".
Кубок Азербайджана, полуфинал
Первые игры
20 апреля (среда)
17:30. "Габала" - "Карабах"
Судьи: Кямал Умудлу, Рахман Имами, Вусал Мамедов, Рауф Аллахвердиев
Судья-инспектор: Анар Салманов
Представитель АФФА: Мамедали Мамедов
Габалинский городской стадион.
20:00. "Зиря" - "Нефтчи"
Судьи: Рауф Джабаров, Намиг Гусейнов, Джаваншир Юсифов, Вугар Гасанлы
Судья-инспектор: Бабек Гулиев
Представитель АФФА: Эльгиз Аббасов
Стадион спортивного комплекса "Зиря".
Отметим, что ответные матчи состоятся 29 апреля.