Кубок Азербайджана: Сегодня пройдут первые полуфинальные матчи

Сегодня пройдут первые встречи полуфинальной стадии Кубка Азербайджана по футболу.

Сегодня пройдут первые встречи полуфинальной стадии Кубка Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, в матче открытия встретятся клубы "Габала" и "Карабах", которая пройдет в Габале и начнется в 17:30.

В втором поединке "Нефтчи" сыграет в гостях с "Зиря".

Кубок Азербайджана, полуфинал

Первые игры

20 апреля (среда)

17:30. "Габала" - "Карабах"

Судьи: Кямал Умудлу, Рахман Имами, Вусал Мамедов, Рауф Аллахвердиев

Судья-инспектор: Анар Салманов

Представитель АФФА: Мамедали Мамедов

Габалинский городской стадион.

20:00. "Зиря" - "Нефтчи"

Судьи: Рауф Джабаров, Намиг Гусейнов, Джаваншир Юсифов, Вугар Гасанлы

Судья-инспектор: Бабек Гулиев

Представитель АФФА: Эльгиз Аббасов

Стадион спортивного комплекса "Зиря".

Отметим, что ответные матчи состоятся 29 апреля.