Кубок Азербайджана: Сегодня пройдут еще два матча 1/4 финала

Сегодня будут подведены итоги первых матчей 1/4 финальной стадии Кубка Азербайджана по футболу.
Как сообщает Report, в первой встрече дня "Зиря" примет "Сабаил". Матч на стадионе СК "Зиря" начнется в 17:00.
Вторая же, состоится между финалистом прошлого сезона клубом "Сумгайыт" и "Габала". Поединок, который пройдет на "Kapital Bank Arena", начнется в 19:15.
Кубок Азербайджана
1/4 финала, первые игры
2 февраля (среда)
17:00. "Зиря" - "Сабаил"
Судьи: Кямал Умудлу, Рахман Имами, Вусал Мамедов, Ниджат Исмаиллы
Судья-инспектор: Орхан Мамедов
Представитель АФФА: Эркин Гусейнов
Стадион спортивного комплекса "Зиря".
19:15. "Сумгаит" - "Габала"
Судьи: Рауф Джабаров, Джаваншир Юсифов, Нахид Алиев, Фарид Гаджиев
Судья-инспектор: Омар Пашаев
Представитель АФФА: Аслан Шахгельдиев
"Капитал Банк Арена".
Отметим, что в первый день четвертьфинала "Карабах" дома обыграл "Кешля" - 1:0, а "Нефтчи" сыграл вничью с "Сабах" - 1:1.