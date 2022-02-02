Кубок Азербайджана: Сегодня пройдут еще два матча 1/4 финала

Сегодня будут подведены итоги первых матчей 1/4 финальной стадии Кубка Азербайджана по футболу.

Сегодня будут подведены итоги первых матчей 1/4 финальной стадии Кубка Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, в первой встрече дня "Зиря" примет "Сабаил". Матч на стадионе СК "Зиря" начнется в 17:00.

Вторая же, состоится между финалистом прошлого сезона клубом "Сумгайыт" и "Габала". Поединок, который пройдет на "Kapital Bank Arena", начнется в 19:15.

Кубок Азербайджана

1/4 финала, первые игры

2 февраля (среда)

17:00. "Зиря" - "Сабаил"

Судьи: Кямал Умудлу, Рахман Имами, Вусал Мамедов, Ниджат Исмаиллы

Судья-инспектор: Орхан Мамедов

Представитель АФФА: Эркин Гусейнов

Стадион спортивного комплекса "Зиря".

19:15. "Сумгаит" - "Габала"

Судьи: Рауф Джабаров, Джаваншир Юсифов, Нахид Алиев, Фарид Гаджиев

Судья-инспектор: Омар Пашаев

Представитель АФФА: Аслан Шахгельдиев

"Капитал Банк Арена".

Отметим, что в первый день четвертьфинала "Карабах" дома обыграл "Кешля" - 1:0, а "Нефтчи" сыграл вничью с "Сабах" - 1:1.