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Кубок Азербайджана: Сегодня пройдут еще два матча 1/4 финала

Кубок Азербайджана: Сегодня пройдут еще два матча 1/4 финала Сегодня будут подведены итоги первых матчей 1/4 финальной стадии Кубка Азербайджана по футболу.
Футбол
2 февраля 2022 г. 07:44
Кубок Азербайджана: Сегодня пройдут еще два матча 1/4 финала

Сегодня будут подведены итоги первых матчей 1/4 финальной стадии Кубка Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, в первой встрече дня "Зиря" примет "Сабаил". Матч на стадионе СК "Зиря" начнется в 17:00.

Вторая же, состоится между финалистом прошлого сезона клубом "Сумгайыт" и "Габала". Поединок, который пройдет на "Kapital Bank Arena", начнется в 19:15.

Кубок Азербайджана

1/4 финала, первые игры

2 февраля (среда)

17:00. "Зиря" - "Сабаил"

Судьи: Кямал Умудлу, Рахман Имами, Вусал Мамедов, Ниджат Исмаиллы

Судья-инспектор: Орхан Мамедов

Представитель АФФА: Эркин Гусейнов

Стадион спортивного комплекса "Зиря".

19:15. "Сумгаит" - "Габала"

Судьи: Рауф Джабаров, Джаваншир Юсифов, Нахид Алиев, Фарид Гаджиев

Судья-инспектор: Омар Пашаев

Представитель АФФА: Аслан Шахгельдиев

"Капитал Банк Арена".

Отметим, что в первый день четвертьфинала "Карабах" дома обыграл "Кешля" - 1:0, а "Нефтчи" сыграл вничью с "Сабах" - 1:1.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Kuboku: Bu gün daha 2 oyun keçiriləcək

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