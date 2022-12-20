Кубок Азербайджана: Сегодня определятся все участники полуфинала

Сегодня завершится 1/4 финала Кубка Азербайджана по футболу.

Сегодня завершится 1/4 финала Кубка Азербайджана по футболу.

Как передает Report, станут известны все участники полуфинала.

В первой игре дня "Туран Товуз" примет "Кяпаз". Матч начнется в 14:00. В Гяндже гости победили со счетом 2:1.

В другом поединке встретятся команды "Нефтчи" и "Зиря". Первую игру гости выиграли с минимальным счетом - 1:0.

Кубок Азербайджана

1/4 финала, ответные игры

20 декабря (вторник)

14:00. "Туран Товуз" - "Кяпаз"

Судьи: Ряван Гамзазаде, Джамиль Гулиев, Вюсал Мамедов, Кямал Умудлу

Судья-инспектор: Гюлага Джабаров

Представитель АФФА: Сеймур Салимли

Товузский городской стадион.

Первая игра - 2:1.

19:00. "Нефтчи" - "Зиря"

Судьи: Рауф Джабаров, Намиг Гусейнов, Джаваншир Юсифов, Джавид Джалилов

Судья-инспектор: Анар Салманов

Представитель АФФА: Аслан Шахгалдиев

"Бакселл Арена".

Первая игра - 0:1.

Отметим, что ранее "Габала" выбила из соревнований "Карабах", а "Сабаил" клуб "Сабах".