Кубок Азербайджана: Сегодня определятся все участники полуфинала

Сегодня завершится 1/4 финала Кубка Азербайджана по футболу.
Как передает Report, станут известны все участники полуфинала.
В первой игре дня "Туран Товуз" примет "Кяпаз". Матч начнется в 14:00. В Гяндже гости победили со счетом 2:1.
В другом поединке встретятся команды "Нефтчи" и "Зиря". Первую игру гости выиграли с минимальным счетом - 1:0.
Кубок Азербайджана
1/4 финала, ответные игры
20 декабря (вторник)
14:00. "Туран Товуз" - "Кяпаз"
Судьи: Ряван Гамзазаде, Джамиль Гулиев, Вюсал Мамедов, Кямал Умудлу
Судья-инспектор: Гюлага Джабаров
Представитель АФФА: Сеймур Салимли
Товузский городской стадион.
Первая игра - 2:1.
19:00. "Нефтчи" - "Зиря"
Судьи: Рауф Джабаров, Намиг Гусейнов, Джаваншир Юсифов, Джавид Джалилов
Судья-инспектор: Анар Салманов
Представитель АФФА: Аслан Шахгалдиев
"Бакселл Арена".
Первая игра - 0:1.
Отметим, что ранее "Габала" выбила из соревнований "Карабах", а "Сабаил" клуб "Сабах".