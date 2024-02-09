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Кубок Азербайджана: Сегодня определятся два полуфиналиста

Кубок Азербайджана: Сегодня определятся два полуфиналиста Сегодня определятся два полуфиналиста Кубка Азербайджана по футболу.
Футбол
9 февраля 2024 г. 09:46
Кубок Азербайджана: Сегодня определятся два полуфиналиста

Сегодня определятся два полуфиналиста Кубка Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, в сегодняшнем первом ответном матче 1/4 финала клуб "Габала" сыграет против "Араз-Нахчывана".

Матч, который состоится на Габалинском городском стадионе, начнется в 16:00. Первый матч в Баку завершился ничьей (1:1). Победитель этой игры станет соперником "Зиря".

1/4 финала завершится матчем "Нефтчи"-"Сумгайыт". Игра начнется сегодня в 19:00 на "Нефтчи Арена". Победитель игры встретится в полуфинале с "Карабахом".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Kuboku: bu gün son iki yarımfinalçı müəyyənləşəcək

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