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Кубок Азербайджана: Сегодня определится второй полуфиналист

Кубок Азербайджана: Сегодня определится второй полуфиналист Сегодня состоится очередной ответный матч в рамках 1/4 финала Кубка Азербайджана по футболу.
Футбол
12 февраля 2022 г. 08:04
Кубок Азербайджана: Сегодня определится второй полуфиналист

Сегодня состоится очередной ответный матч в рамках 1/4 финала Кубка Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, "Нефтчи" в гостях сыграет с клубом "Сабах". Встреча, которая состоится на Bank Respublika Arena в Масазыре, начнется в 16:00. Судить ее будет Раван Гамзазаде.

Напомним, что в первом матче на Bakcell Arena победитель не определился - 1:1. В связи с отменой правил выездного гола, если игра и на этот раз завершится вничью, то команды сыграют дополнительные 30 минут.

Кубок Азербайджана, 1/4 финала

Ответная игра

12 февраля (суббота)

16:00. "Сабах" - "Нефтчи"

Судьи: Раван Гамзазаде, Джамиль Гулиев, Нахид Алиев, Вугар Гасанлы

Судья-инспектор: Мунис Абдуллаев

Представитель АФФА: Сеймур Селимли

Банк Республика Арена.

Отметим, что два других ответных матча четвертьфинала состоятся 13 февраля: "Габала" примет "Сумгайыт", а "Сабаил" "Зиря". Победитель пары "Сабах" - "Нефтчи" в полуфинале сыграет с сильнейшим в поединке "Сабаил" - "Зиря".

Первым полуфиналистом кубка страны стал "Карабах", вчера со счетом 6:0 обыгравший "Кешля". В следующем туре агдамцы сыграют с победителем пары "Габала" - "Сумгайыт".

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Версия на азербайджанском языке Bu gün Azərbaycan Kubokunda növbəti yarımfinalçı bəlli olacaq

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