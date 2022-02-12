Кубок Азербайджана: Сегодня определится второй полуфиналист

Сегодня состоится очередной ответный матч в рамках 1/4 финала Кубка Азербайджана по футболу.
Как сообщает Report, "Нефтчи" в гостях сыграет с клубом "Сабах". Встреча, которая состоится на Bank Respublika Arena в Масазыре, начнется в 16:00. Судить ее будет Раван Гамзазаде.
Напомним, что в первом матче на Bakcell Arena победитель не определился - 1:1. В связи с отменой правил выездного гола, если игра и на этот раз завершится вничью, то команды сыграют дополнительные 30 минут.
Кубок Азербайджана, 1/4 финала
Ответная игра
12 февраля (суббота)
16:00. "Сабах" - "Нефтчи"
Судьи: Раван Гамзазаде, Джамиль Гулиев, Нахид Алиев, Вугар Гасанлы
Судья-инспектор: Мунис Абдуллаев
Представитель АФФА: Сеймур Селимли
Банк Республика Арена.
Отметим, что два других ответных матча четвертьфинала состоятся 13 февраля: "Габала" примет "Сумгайыт", а "Сабаил" "Зиря". Победитель пары "Сабах" - "Нефтчи" в полуфинале сыграет с сильнейшим в поединке "Сабаил" - "Зиря".
Первым полуфиналистом кубка страны стал "Карабах", вчера со счетом 6:0 обыгравший "Кешля". В следующем туре агдамцы сыграют с победителем пары "Габала" - "Сумгайыт".