Кубок Азербайджана по футболу: "Зиря" победил "Нефтчи" - ВИДЕО

Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ Состоялась еще одна игра 1/4 финала Кубка Азербайджана по футболу.

Как передает Report, "Зиря" принимал на своем поле "Нефтчи".

Игра завершилась минимальной победой хозяев поля. Единственный гол на 86-й минуте с дальней дистанциизабил Давид Манга. Ответная игра состоится 14-го декабря на "Баксель Арена" (Bakcell Arena).

Отметим, что в первом матче игрового дня "Кешля" одолела "Кяпяз" со счетом 2:0. Еще две 1/4 финала состоятся 11-го декабря. "Габала" будет принимать "Сабаил", а "Карабах" - "Сумгайыт".

Кубок Азербайджана, 1/4 финала

Первая игра

10 декабря (воскресенье)

16:00. "Зиря” – "Нефтчи” 1:0

Гол: Давид Манга, 86

Арбитры: Ингилаб Мамедов, Яшар Аббасов, Нахид Алиев, Орхан Мамедов

Представитель АФФА: Абас Гусейнов

Арбитр-инспектор: Шахин Джафаров

Стадион спорткомплекса Зиря