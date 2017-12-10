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    Кубок Азербайджана по футболу: "Зиря" победил "Нефтчи" - ВИДЕО

    Еще две 1/4 финала состоятся 11-го декабря

    Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ Состоялась еще одна игра 1/4 финала Кубка Азербайджана по футболу.

    Как передает Report, "Зиря" принимал на своем поле "Нефтчи".

    Игра завершилась минимальной победой хозяев поля. Единственный гол на 86-й минуте с дальней дистанциизабил Давид Манга. Ответная игра состоится 14-го декабря на "Баксель Арена" (Bakcell Arena).

    Отметим, что в первом матче игрового дня "Кешля" одолела "Кяпяз" со счетом 2:0. Еще две 1/4 финала состоятся 11-го декабря. "Габала" будет принимать "Сабаил", а "Карабах" - "Сумгайыт".

    Кубок Азербайджана, 1/4 финала

    Первая игра

    10 декабря (воскресенье)

    16:00. "Зиря” – "Нефтчи” 1:0

    Гол: Давид Манга, 86

    Арбитры: Ингилаб Мамедов, Яшар Аббасов, Нахид Алиев, Орхан Мамедов

    Представитель АФФА: Абас Гусейнов

    Арбитр-инспектор: Шахин Джафаров

    Стадион спорткомплекса Зиря

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