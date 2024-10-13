Кубок Азербайджана по футболу: Сегодня пройдут еще четыре матча

Кубок Азербайджана по футболу: Сегодня пройдут еще четыре матча

Сегодня состоятся еще четыре матча I квалификационного этапа Кубка Азербайджана по футболу.

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Сегодня состоятся еще четыре матча I квалификационного этапа Кубка Азербайджана по футболу. Как сообщает Report , матчи начнутся в 14:00, кроме встречи "Гёйгёль" - "Хайперс Губа", которая стартует в 15:00. Кубок Азербайджана

I квалификационный этап

13 октября 14:00. "Шимал" - "Гусар" Судьи: Сабухи Байрамов, Санан Атаев, Самир Гараджаев, Эмин Абдуллаев

Инспектор матча: Фейзулла Фейзуллаев

Представитель АФФА: Явер Рагимов

Сиязанский городской стадион 14:00. "Лерик" - "Агдаш" Судьи: Мурад Селимов, Орхан Ибишов, Закир Шюкюрзаде, Санан Байрамзаде

Инспектор матча: Орхан Мамедов

Представитель АФФА: Махал Мамедов

Стадион СКА Лянкяран 14:00. "Шеки Сити" - "Шамкир" Судьи: Вугар Гасанли, Анар Бадалов, Айдын Бахшиев, Нияз Ахмедов

Инспектор матча: Зохраб Гадиев

Представитель АФФА: Руфат Амиров

Шекинский городской стадион 15:00. "Гёйгёль" - "Хайперс Губа" Судьи: Эльвин Байрамов, Вугар Байрамов, Асиф Абдуллаев, Назим Абдуллаев

Инспектор матча: Ровшан Ахмедов

Представитель АФФА: Эльман Мусаев

Стадион СКА Гёйгёль Отметим, что во вчерашних матчах I квалификационного этапа "Шахдаг Гусар" дома обыграл "Кюр-Араз" со счетом 3:1, а "Шафа" обыграла "Саатлы-Араз — 2:0. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram