Кубок Азербайджана по футболу: Сегодня пройдут еще четыре матча

Сегодня состоятся еще четыре матча I квалификационного этапа Кубка Азербайджана по футболу.
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Кубок Азербайджана
I квалификационный этап
13 октября
14:00. "Шимал" - "Гусар"
Судьи: Сабухи Байрамов, Санан Атаев, Самир Гараджаев, Эмин Абдуллаев
Инспектор матча: Фейзулла Фейзуллаев
Представитель АФФА: Явер Рагимов
Сиязанский городской стадион
14:00. "Лерик" - "Агдаш"
Судьи: Мурад Селимов, Орхан Ибишов, Закир Шюкюрзаде, Санан Байрамзаде
Инспектор матча: Орхан Мамедов
Представитель АФФА: Махал Мамедов
Стадион СКА Лянкяран
14:00. "Шеки Сити" - "Шамкир"
Судьи: Вугар Гасанли, Анар Бадалов, Айдын Бахшиев, Нияз Ахмедов
Инспектор матча: Зохраб Гадиев
Представитель АФФА: Руфат Амиров
Шекинский городской стадион
15:00. "Гёйгёль" - "Хайперс Губа"
Судьи: Эльвин Байрамов, Вугар Байрамов, Асиф Абдуллаев, Назим Абдуллаев
Инспектор матча: Ровшан Ахмедов
Представитель АФФА: Эльман Мусаев
Стадион СКА Гёйгёль
Отметим, что во вчерашних матчах I квалификационного этапа "Шахдаг Гусар" дома обыграл "Кюр-Араз" со счетом 3:1, а "Шафа" обыграла "Саатлы-Араз — 2:0.