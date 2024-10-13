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Кубок Азербайджана по футболу: Сегодня пройдут еще четыре матча

Кубок Азербайджана по футболу: Сегодня пройдут еще четыре матча Сегодня состоятся еще четыре матча I квалификационного этапа Кубка Азербайджана по футболу.
Футбол
13 октября 2024 г. 09:54
Кубок Азербайджана по футболу: Сегодня пройдут еще четыре матча

Сегодня состоятся еще четыре матча I квалификационного этапа Кубка Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, матчи начнутся в 14:00, кроме встречи "Гёйгёль" - "Хайперс Губа", которая стартует в 15:00.

Кубок Азербайджана
I квалификационный этап
13 октября

14:00. "Шимал" - "Гусар"

Судьи: Сабухи Байрамов, Санан Атаев, Самир Гараджаев, Эмин Абдуллаев
Инспектор матча: Фейзулла Фейзуллаев
Представитель АФФА: Явер Рагимов
Сиязанский городской стадион

14:00. "Лерик" - "Агдаш"

Судьи: Мурад Селимов, Орхан Ибишов, Закир Шюкюрзаде, Санан Байрамзаде
Инспектор матча: Орхан Мамедов
Представитель АФФА: Махал Мамедов
Стадион СКА Лянкяран

14:00. "Шеки Сити" - "Шамкир"

Судьи: Вугар Гасанли, Анар Бадалов, Айдын Бахшиев, Нияз Ахмедов
Инспектор матча: Зохраб Гадиев
Представитель АФФА: Руфат Амиров
Шекинский городской стадион

15:00. "Гёйгёль" - "Хайперс Губа"

Судьи: Эльвин Байрамов, Вугар Байрамов, Асиф Абдуллаев, Назим Абдуллаев
Инспектор матча: Ровшан Ахмедов
Представитель АФФА: Эльман Мусаев
Стадион СКА Гёйгёль

Отметим, что во вчерашних матчах I квалификационного этапа "Шахдаг Гусар" дома обыграл "Кюр-Араз" со счетом 3:1, а "Шафа" обыграла "Саатлы-Араз — 2:0.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Kuboku: I təsnifat mərhələsində bu gün daha 4 oyun keçiriləcək

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