Кубок Азербайджана по футболу: Определились соперники "Кяпаза", "Араз-Нахчывана" и ЦСКА

В рамках первого квалификационного раунда Кубка Азербайджана по футболу состоялось три матча.
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Завоевав победу, "Джабраил", "Кюр-Араз" и "Баку Спортинг" прошли во второй квалификационный раунд. На данном этапе "Джабраил" на выезде встретится с ЦСКА (МОИК), "Кюр-Араз" дома сыграет с "Араз-Нахчываном", а "Баку Спортинг" на выезде встретится с "Кяпазом".
Игры II раунда пройдут 28-30 ноября.
Отметим, что 1-й квалификационный раунд завершится игрой "Шафа" – "Шамкир", которая состоится 20 ноября.