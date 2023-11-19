Кубок Азербайджана по футболу: Определились соперники "Кяпаза", "Араз-Нахчывана" и ЦСКА

В рамках первого квалификационного раунда Кубка Азербайджана по футболу состоялось три матча.

В рамках первого квалификационного раунда Кубка Азербайджана по футболу состоялось три матча.

Как сообщает Report , "Джабраил" обыграл "Агдаш" (2:0), "Кюр-Араз" оказался сильнее "Шеки Сити" (2:1), а "Баку Спортинг" разгромил "Кюрмюк Гах" (6:0).

Завоевав победу, "Джабраил", "Кюр-Араз" и "Баку Спортинг" прошли во второй квалификационный раунд. На данном этапе "Джабраил" на выезде встретится с ЦСКА (МОИК), "Кюр-Араз" дома сыграет с "Араз-Нахчываном", а "Баку Спортинг" на выезде встретится с "Кяпазом".

Игры II раунда пройдут 28-30 ноября.

Отметим, что 1-й квалификационный раунд завершится игрой "Шафа" – "Шамкир", которая состоится 20 ноября.