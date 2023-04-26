Кубок Азербайджана по футболу: "Нефтчи" в 11-й раз вышел в финал

Бакинский "Нефтчи" в 11-й раз в своей истории вышел в финал Кубка Азербайджана по футболу.
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Столичный клуб уже на первых минутах игры забил в ворота соперников, однако гол был отменен после просмотра повтора с использованием системы VAR.
Несмотря на это, "Нефтчи" дважды подряд забил в добавленное время. Сначала на 90+3-й минуте Эмин Махмудов реализовал штрафной. Спустя три минуты Кенни Сайеф установил итоговый счет - 2:0.
Этот результат вывел бакинцев в финал Кубка Азербайджана.
Напомним, что соперник "Нефтчи" определится в другом полуфинальном матче между "Сабаилом" и "Габалой", который состоится 27 апреля. В первом поединке этих команд в Габале хозяева одержали победу со счетом 3:2.