Кубок Азербайджана по футболу: "Нефтчи" в 11-й раз вышел в финал

Бакинский "Нефтчи" в 11-й раз в своей истории вышел в финал Кубка Азербайджана по футболу.

Бакинский "Нефтчи" в 11-й раз в своей истории вышел в финал Кубка Азербайджана по футболу.

Как передает Report , "нефтяники" в ответном матче полуфинала обыграли "Туран Товуз" со счетом 2:0. Первая игра в Товузе завершилась победой хозяев с минимальным счетом.

Столичный клуб уже на первых минутах игры забил в ворота соперников, однако гол был отменен после просмотра повтора с использованием системы VAR.

Несмотря на это, "Нефтчи" дважды подряд забил в добавленное время. Сначала на 90+3-й минуте Эмин Махмудов реализовал штрафной. Спустя три минуты Кенни Сайеф установил итоговый счет - 2:0.

Этот результат вывел бакинцев в финал Кубка Азербайджана.

Напомним, что соперник "Нефтчи" определится в другом полуфинальном матче между "Сабаилом" и "Габалой", который состоится 27 апреля. В первом поединке этих команд в Габале хозяева одержали победу со счетом 3:2.