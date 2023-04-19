Кубок Азербайджана по футболу: "Нефтчи" на выезде сыграет с "Туран Товуз"

Сегодня состоится очередной матч полуфинальной матч стадии Кубка Азербайджана по футболу.

Сегодня состоится очередной матч полуфинальной матч стадии Кубка Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report , "Туран Товуз" примет "Нефтчи".

Матч, который начнется в 16:00, будет обслуживать судейская бригада под руководством Рашада Ахмедова.

Команды до этого никогда не встречались друг с другом в национальных кубках. Ответная игра пройдет 26 апреля в Баку.

Кубок Азербайджана

Полуфинал, первый матч

19 апреля

16:00. "Туран Товуз" - "Нефтчи"

Судьи: Рашад Ахмедов, Муслим Алиев, Вусал Мамедов, Турал Гурбанов

Судья-инспектор: Омар Пашаев

Представитель АФФА: Эркин Гусейнов

Товузский городской стадион.