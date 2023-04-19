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Кубок Азербайджана по футболу: "Нефтчи" на выезде сыграет с "Туран Товуз"

Кубок Азербайджана по футболу: "Нефтчи" на выезде сыграет с "Туран Товуз" Сегодня состоится очередной матч полуфинальной матч стадии Кубка Азербайджана по футболу.
Футбол
19 апреля 2023 г. 07:31
Кубок Азербайджана по футболу: Нефтчи на выезде сыграет с Туран Товуз

Сегодня состоится очередной матч полуфинальной матч стадии Кубка Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, "Туран Товуз" примет "Нефтчи".

Матч, который начнется в 16:00, будет обслуживать судейская бригада под руководством Рашада Ахмедова.

Команды до этого никогда не встречались друг с другом в национальных кубках. Ответная игра пройдет 26 апреля в Баку.

Кубок Азербайджана

Полуфинал, первый матч

19 апреля

16:00. "Туран Товуз" - "Нефтчи"
Судьи: Рашад Ахмедов, Муслим Алиев, Вусал Мамедов, Турал Гурбанов
Судья-инспектор: Омар Пашаев
Представитель АФФА: Эркин Гусейнов
Товузский городской стадион.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Kuboku: "Neftçi" səfərdə "Turan Tovuz"la qarşılaşacaq

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