Кубок Азербайджана по футболу: "Нефтчи" на выезде сыграет с "Туран Товуз"

Сегодня состоится очередной матч полуфинальной матч стадии Кубка Азербайджана по футболу.
Как сообщает
Матч, который начнется в 16:00, будет обслуживать судейская бригада под руководством Рашада Ахмедова.
Команды до этого никогда не встречались друг с другом в национальных кубках. Ответная игра пройдет 26 апреля в Баку.
Кубок Азербайджана
Полуфинал, первый матч
19 апреля
16:00. "Туран Товуз" - "Нефтчи"
Судьи: Рашад Ахмедов, Муслим Алиев, Вусал Мамедов, Турал Гурбанов
Судья-инспектор: Омар Пашаев
Представитель АФФА: Эркин Гусейнов
Товузский городской стадион.