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Кубок Азербайджана: Определился соперник "Карабаха" в полуфинале

Кубок Азербайджана: Определился соперник "Карабаха" в полуфинале Стал известен еще один полуфиналист Кубка Азербайджана
Футбол
6 февраля 2021 г. 20:29
Кубок Азербайджана: Определился соперник Карабаха в полуфинале

Стал известен еще один полуфиналист Кубка Азербайджана.

Как передает Report, в ответной встрече четвертьфинала "Сабаил" принимал "Сумгайыт".

Матч на стадионе ASCO Arena завершился победой сумгайытцев со счетом 2:1. В составе гостей отличились Рагим Садыхов (пенальти) и Али Гурбани. В добавленное время Афран Исмайлов отквитал один мяч, но уйти от поражения "Сабаил" не смог.

Отметим, что в первом матче "Сумгайыт" проиграл "Сабаилу" дома со счетом 0:1, и вышел в полуфинал за счет большего количества голов на выезде. На следующем этапе сумгайытцев будет ждать куда более грозный соперник – агдамский "Карабах".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Kuboku: "Qarabağ"ın yarımfinaldakı rəqibi bilindi

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