Кубок Азербайджана: Определился соперник "Карабаха" в полуфинале

Стал известен еще один полуфиналист Кубка Азербайджана

Стал известен еще один полуфиналист Кубка Азербайджана.

Как передает Report, в ответной встрече четвертьфинала "Сабаил" принимал "Сумгайыт".

Матч на стадионе ASCO Arena завершился победой сумгайытцев со счетом 2:1. В составе гостей отличились Рагим Садыхов (пенальти) и Али Гурбани. В добавленное время Афран Исмайлов отквитал один мяч, но уйти от поражения "Сабаил" не смог.

Отметим, что в первом матче "Сумгайыт" проиграл "Сабаилу" дома со счетом 0:1, и вышел в полуфинал за счет большего количества голов на выезде. На следующем этапе сумгайытцев будет ждать куда более грозный соперник – агдамский "Карабах".