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Кубок Азербайджана: "Нефтчи" на выезде оказался сильнее "Сумгайыта"

Кубок Азербайджана: "Нефтчи" на выезде оказался сильнее "Сумгайыта" Завершились первые матчи 1/4 финала Кубка Азербайджана по футболу.
Футбол
31 января 2024 г. 21:39
Кубок Азербайджана: Нефтчи на выезде оказался сильнее Сумгайыта

Завершились первые матчи 1/4 финала Кубка Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, во второй игре дня бакинский "Нефтчи" на выезде в Сумгайыте встретился с одноименным клубом.

Встреча завершилась победой столичного клуба – 3:2. Голы "черно-белых" забил Егор Богомольский на 29-й минуте и Эмин Махмудов на 44-й (пенальти), 45+2 минутах.

В составе хозяев отличились Эльвин Бадалов на 60-й минуте и Казимир Нинга на 89-й минуте.

Отметим, что в первом матче дня действующий обладатель кубка "Габала" сыграла вничью с "Араз-Нахчываном" - 1:1. В рамках остальных игр 1/4 финала, которые состоялись вчера, "Зиря" одолела "Сабаил" (2:1), а "Карабах" разгромил "Сабах" со счетом 7:1.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Kuboku: "Neftçi" səfərdə "Sumqayıt"a qalib gəlib

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