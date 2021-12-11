Кубок Азербайджана: "Кешля" прошла в очередной этап

Состоялась очередная игра 1/8 финала Кубка Азербайджана по футболу.

Состоялась очередная игра 1/8 финала Кубка Азербайджана по футболу.

Как передает Report, в первом матче дня "Кешля" приняла представителя I Дивизиона "Карабах-Локбатан".

Встреча завершилась победой владельцев поля со счетом 2:1. Голы от "Кешля" забили Самир Абдуллаев на 32-й минуте, Рахман Гаджиев – на 58-й минуте. Автором единственного гола гостей стал Эльнур Самедов на 7-й минуте.

Команда в 1/4 финала встретится с "Карабахом". Первые встречи этого раунда пройдут 1-2 февраля, ответные матчи – 12-13 февраля.

В последней встрече дня и 1/8 финала "Сабах" примет "Кяпяз". Матч стартует в 18:00. В первый игровой день "Сабаил" в гостях обыграл "Загаталу" (3:1), а "Габала"- ЦСКА (2:1).