Кубок арабских чемпионов: Гол Роналду помог "Аль-Насру" разгромить "Монастир"

Саудовский "Аль-Наср" разгромил тунисский "Монастир" в матче второго тура группового этапа Клубного кубка арабских чемпионов 2023 года.

Саудовский "Аль-Наср" разгромил тунисский "Монастир" в матче второго тура группового этапа Клубного кубка арабских чемпионов 2023 года.

Как передает Report, встреча прошла в городе Таифе и завершилась со счетом 4:1.

На 42-й минуте Андерсон Талиска вывел саудовскую команду вперед. На 66-й минуте счет сравнялся благодаря автоголу Али Аль-Авджами. На 74-й минуте Криштиану Роналду ударом головой сделал счет 2:1 в пользу "Аль-Насра". В конце второго тайма отличились Абдулела Аль-Амри и Абдулазиз Аль-Алива.