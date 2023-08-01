О нас

Кубок арабских чемпионов: Гол Роналду помог "Аль-Насру" разгромить "Монастир"

Кубок арабских чемпионов: Гол Роналду помог "Аль-Насру" разгромить "Монастир" Саудовский "Аль-Наср" разгромил тунисский "Монастир" в матче второго тура группового этапа Клубного кубка арабских чемпионов 2023 года.
Футбол
1 августа 2023 г. 02:14
Кубок арабских чемпионов: Гол Роналду помог Аль-Насру разгромить Монастир

Саудовский "Аль-Наср" разгромил тунисский "Монастир" в матче второго тура группового этапа Клубного кубка арабских чемпионов 2023 года.

Как передает Report, встреча прошла в городе Таифе и завершилась со счетом 4:1.

На 42-й минуте Андерсон Талиска вывел саудовскую команду вперед. На 66-й минуте счет сравнялся благодаря автоголу Али Аль-Авджами. На 74-й минуте Криштиану Роналду ударом головой сделал счет 2:1 в пользу "Аль-Насра". В конце второго тайма отличились Абдулела Аль-Амри и Абдулазиз Аль-Алива.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Стали известны имена некоторых задержанных во время операции в Джалилабаде
ФотоСтали известны имена некоторых задержанных во время операции в Джалилабаде
31 июля 2023 г. 20:59
Раскрыты подробности резни, устроенной Вагифом Хачатуряном в Мешали - РАССКАЗЫВАЕТ ОЧЕВИДЕЦ
Раскрыты подробности резни, устроенной Вагифом Хачатуряном в Мешали - РАССКАЗЫВАЕТ ОЧЕВИДЕЦ
31 июля 2023 г. 14:23
Учреждены дни городов по освобожденным от оккупации территориям Азербайджана
Учреждены дни городов по освобожденным от оккупации территориям Азербайджана
31 июля 2023 г. 14:05
Община Западного Азербайджана приветствует задержание Вагифа Хачатуряна
Община Западного Азербайджана приветствует задержание Вагифа Хачатуряна
31 июля 2023 г. 12:52
Политолог: Индия недооценивает геополитическую значимость Азербайджана, переоценивая Армению
Политолог: Индия недооценивает геополитическую значимость Азербайджана, переоценивая Армению
31 июля 2023 г. 11:13
Ильхам Алиев: претензии армянской стороны, связанные с гуманитарной ситуацией и блокадой, являются политической манипуляцией
Ильхам Алиев: претензии армянской стороны, связанные с "гуманитарной ситуацией" и "блокадой", являются политической манипуляцией
30 июля 2023 г. 18:42
Президент: присутствие ВС Армении на территории Азербайджана является источником военной напряженности в регионе
Президент: присутствие ВС Армении на территории Азербайджана является источником военной напряженности в регионе
30 июля 2023 г. 18:36
Азербайджан продолжит привлекать к ответственности лиц, совершивших военные преступления
Азербайджан продолжит привлекать к ответственности лиц, совершивших военные преступления
30 июля 2023 г. 14:22
Задержан один из организаторов геноцида азербайджанцев в Мешали
Задержан один из организаторов геноцида азербайджанцев в Мешали
29 июля 2023 г. 17:31
Выполнены испытательные полеты самолета Лачын
ФотоВыполнены испытательные полеты самолета "Лачын"
29 июля 2023 г. 13:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi