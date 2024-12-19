Кубок английской лиги: "Арсенал", "Ливерпуль" и "Ньюкасл" вышли в полуфинал

В Кубке английской лиги состоялись три матча 1/4 финала.

В Кубке английской лиги состоялись три матча 1/4 финала.

Как сообщает Report , "Арсенал" принимал "Кристал Пэлас", "Ньюкасл" - "Брентфорд", а "Саутгемптон" - "Ливерпуль".

Матч между двумя лондонскими командами - "Арсеналом" и "Кристал Пэлас" - завершился минимальной победой "канониров" - 3:2. Бразильский нападающий номинальных хозяев Габриэль Жезус (54', 73', 81') оформил хет-трик, голы за "орлов" забили Жан-Филипп Матета (4') и Эдди Нкетиа (85').

Игра "Ньюкасл" - "Брентфорд" завершилась уверенной победой хозяев - 3:1. В составе победителей забитыми голами отметились Сандро Тонали (9', 43') и Фабиан Шер (69'), у "пчел" отличился конголезец Йоан Висса (90+1').

Последний матч дня прошел на юге страны. Игра между аутсайдером Премьер-лиги "Саутгемптоном" и лидером "Ливерпулем" завершилась минимальной победой фаворитов - 1:2. Единственный гол "святых" забил Кэмерон Арчер (59'), а голы "красных" - Дарвин Нуньес (24') и Харви Эллиот (32'). Ведущие игроки команды Арне Слота - Мохамед Салах и Вирджил ван Дейк не были включены в заявку.

Последний матч этапа состоится 19 декабря в Лондоне: встретятся представители Премьер-лиги "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед".

Отметим, что в полуфинале, в отличие от четвертьфинала, также будут проводиться ответные встречи. Первый матч состоится 6 января, ответный - 3 февраля.

Финал планируется провести 16 марта на нейтральном поле.