О нас

Кубок английской лиги: "Арсенал", "Ливерпуль" и "Ньюкасл" вышли в полуфинал

Кубок английской лиги: "Арсенал", "Ливерпуль" и "Ньюкасл" вышли в полуфинал В Кубке английской лиги состоялись три матча 1/4 финала.
Футбол
19 декабря 2024 г. 01:57
Кубок английской лиги: Арсенал, Ливерпуль и Ньюкасл вышли в полуфинал

В Кубке английской лиги состоялись три матча 1/4 финала.

Как сообщает Report, "Арсенал" принимал "Кристал Пэлас", "Ньюкасл" - "Брентфорд", а "Саутгемптон" - "Ливерпуль".

Матч между двумя лондонскими командами - "Арсеналом" и "Кристал Пэлас" - завершился минимальной победой "канониров" - 3:2. Бразильский нападающий номинальных хозяев Габриэль Жезус (54', 73', 81') оформил хет-трик, голы за "орлов" забили Жан-Филипп Матета (4') и Эдди Нкетиа (85').

Игра "Ньюкасл" - "Брентфорд" завершилась уверенной победой хозяев - 3:1. В составе победителей забитыми голами отметились Сандро Тонали (9', 43') и Фабиан Шер (69'), у "пчел" отличился конголезец Йоан Висса (90+1').

Последний матч дня прошел на юге страны. Игра между аутсайдером Премьер-лиги "Саутгемптоном" и лидером "Ливерпулем" завершилась минимальной победой фаворитов - 1:2. Единственный гол "святых" забил Кэмерон Арчер (59'), а голы "красных" - Дарвин Нуньес (24') и Харви Эллиот (32'). Ведущие игроки команды Арне Слота - Мохамед Салах и Вирджил ван Дейк не были включены в заявку.

Последний матч этапа состоится 19 декабря в Лондоне: встретятся представители Премьер-лиги "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед".

Отметим, что в полуфинале, в отличие от четвертьфинала, также будут проводиться ответные встречи. Первый матч состоится 6 января, ответный - 3 февраля.

Финал планируется провести 16 марта на нейтральном поле.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке İngiltərə Liqa Kuboku: “Arsenal”, “Liverpul” və “Nyukasl” yarımfinala vəsiqə qazanıblar

Экслюзивные новости

Глава компании, заинтересованной в поддержке ФК Мингячевир, принял участие в заседании исполкома АФФА - ЭКСКЛЮЗИВ
Глава компании, заинтересованной в поддержке ФК "Мингячевир", принял участие в заседании исполкома АФФА - ЭКСКЛЮЗИВ
18 декабря 2024 г. 12:25
Директор Узатомпрома: Узбекистан строго следует взятым на себя обязательствам
Директор Узатомпрома: Узбекистан строго следует взятым на себя обязательствам
16 декабря 2024 г. 15:38
Министр: Участие Кыргызстана в COP29 открывает доступ к инвестициям для экологических проектов
Министр: Участие Кыргызстана в COP29 открывает доступ к инвестициям для экологических проектов
13 декабря 2024 г. 12:13
Названа ​​причина отсутствия судей на матче Лиги U-15 АФФА
Названа ​​причина отсутствия судей на матче Лиги U-15 АФФА
12 декабря 2024 г. 16:27
Ректор Киевского университета: Гейдар Алиев - образец личности в мировой политике
ФотоРектор Киевского университета: Гейдар Алиев - образец личности в мировой политике
12 декабря 2024 г. 14:11
Украинский депутат: Вскоре роль Азербайджана в укреплении глобальной стабильности станет очевидной
Украинский депутат: Вскоре роль Азербайджана в укреплении глобальной стабильности станет очевидной
12 декабря 2024 г. 13:10
Андрей Боич: Договоренности на СОР29 оставят важный след в борьбе с изменением климата
Андрей Боич: Договоренности на СОР29 оставят важный след в борьбе с изменением климата
11 декабря 2024 г. 10:22
ЦБА: Банки смогут направлять зеленые кредиты только в сферы, указанные в зеленой таксономии
ЦБА: Банки смогут направлять "зеленые кредиты" только в сферы, указанные в "зеленой таксономии"
9 декабря 2024 г. 13:37
Мохаммад Нуруннаби: Новая финансовая цель поможет странам защитить свои экономики
Мохаммад Нуруннаби: Новая финансовая цель поможет странам защитить свои экономики
9 декабря 2024 г. 13:16
Памела Гордон-Карти: Конференция в Баку поможет Сен-Мартену в борьбе за независимость от Франции и Нидерландов
Памела Гордон-Карти: Конференция в Баку поможет Сен-Мартену в борьбе за независимость от Франции и Нидерландов
6 декабря 2024 г. 12:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi