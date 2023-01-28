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Кубок Англии: "Манчестер Сити" обыграл "Арсенал" и вышел 1/8 финала

Кубок Англии: "Манчестер Сити" обыграл "Арсенал" и вышел 1/8 финала "Манчестер Сити" со счетом 1:0 обыграл "Арсенал" в матче 1/16 финала Кубка Англии по футболу.
Футбол
28 января 2023 г. 03:08
Кубок Англии: Манчестер Сити обыграл Арсенал и вышел 1/8 финала

"Манчестер Сити" со счетом 1:0 обыграл "Арсенал" в матче 1/16 финала Кубка Англии по футболу.

Как передает Report, единственный мяч на 64-й минуте забил Натан Аке.

Остальные матчи 1/16 финала пройдут с 28 по 30 января. Следующий соперник "Манчестер Сити" определится по итогам жеребьевки.

Кубок Англии проводится с 1871 года и является старейшим клубным футбольным турниром. Рекорд по количеству завоеванных трофеев принадлежит "Арсеналу" (14), вторым по победам идет "Манчестер Юнайтед" (12), третье место делят "Ливерпуль", "Челси" и "Тоттенхэм" (по 8). В прошлом сезоне победителем соревнований стал "Ливерпуль", обыгравший в серии пенальти "Челси".

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