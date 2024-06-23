Кубок Америки: Венесуэла и Мексика одолели соперников

Сборная Мексики обыграла национальную команду Ямайки в матче первого тура группового этапа Кубка Америки по футболу.

Сборная Мексики обыграла национальную команду Ямайки в матче первого тура группового этапа Кубка Америки по футболу.

Как передает Report, встреча группы В завершилась со счётом 1:0.

Автором единственного мяча стал защитник Херардо Артеага, отличившийся на 69-й минуте.

В другой встрече группы В Венесуэла со счётом 2:1 обыграла Эквадор. На 40-й минуте первый гол в матче забил форвард эквадорцев Джереми Сармиенто.

Венесуэльцы ответили двумя точным ударами во втором тайме. На 68-й минуте отличился Жондер Кадис, а ещё через шесть минут победный мяч забил Эдуард Бельо.