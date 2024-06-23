О нас

Кубок Америки: Венесуэла и Мексика одолели соперников

Кубок Америки: Венесуэла и Мексика одолели соперников Сборная Мексики обыграла национальную команду Ямайки в матче первого тура группового этапа Кубка Америки по футболу.
Футбол
23 июня 2024 г. 09:32
Кубок Америки: Венесуэла и Мексика одолели соперников

Сборная Мексики обыграла национальную команду Ямайки в матче первого тура группового этапа Кубка Америки по футболу.

Как передает Report, встреча группы В завершилась со счётом 1:0.

Автором единственного мяча стал защитник Херардо Артеага, отличившийся на 69-й минуте.

В другой встрече группы В Венесуэла со счётом 2:1 обыграла Эквадор. На 40-й минуте первый гол в матче забил форвард эквадорцев Джереми Сармиенто.

Венесуэльцы ответили двумя точным ударами во втором тайме. На 68-й минуте отличился Жондер Кадис, а ещё через шесть минут победный мяч забил Эдуард Бельо.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Amerika Kubokunda daha iki oyun keçirilib

Другие новости из категории

ЕВРО-2024: Сегодня будет дан старт играм третьего тура
ЕВРО-2024: Сегодня будет дан старт играм третьего тура
23 июня 2024 г. 08:00
Де Брейне признан лучшим игроком матча Бельгия – Румыния
Де Брейне признан лучшим игроком матча Бельгия – Румыния
23 июня 2024 г. 01:46
ЕВРО-2024: Сборная Бельгии уверенно обыграла Румынию в матче второго тура
ЕВРО-2024: Сборная Бельгии уверенно обыграла Румынию в матче второго тура
23 июня 2024 г. 01:06
Криштиану Роналду повторил рекорд чемпионатов Европы по голевым передачам
Криштиану Роналду повторил рекорд чемпионатов Европы по голевым передачам
22 июня 2024 г. 23:29
Назван лучший игрок матча Турция - Португалия
Назван лучший игрок матча Турция - Португалия
22 июня 2024 г. 22:45
Болельщик выбежал на поле во время матча Турция-Португалия
ФотоБолельщик выбежал на поле во время матча Турция-Португалия
22 июня 2024 г. 21:59
ЕВРО-2024: Турция проиграла Португалии в матче второго тура
ЕВРО-2024: Турция проиграла Португалии в матче второго тура
22 июня 2024 г. 21:56
ПСЖ оказался должен Мбаппе 100 млн евро
"ПСЖ" оказался должен Мбаппе 100 млн евро
22 июня 2024 г. 20:13
Вратарь сборной Грузии признан лучшим игроком матча с Чехией
Вратарь сборной Грузии признан лучшим игроком матча с Чехией
22 июня 2024 г. 19:36
ЕВРО-2024: Сборная Грузии сыграла вничью с Чехией в матче второго тура
ЕВРО-2024: Сборная Грузии сыграла вничью с Чехией в матче второго тура
22 июня 2024 г. 19:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi