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Кубок Америки по футболу стартует в Бразилии

Кубок Америки по футболу стартует в Бразилии Сорок седьмой по счету Кубок Америки по футболу стартует в Бразилии в ночь на понедельник матчем между хозяевами и командой Венесуэлы.
Футбол
13 июня 2021 г. 05:28
Кубок Америки по футболу стартует в Бразилии

Сорок седьмой по счету Кубок Америки по футболу стартует в Бразилии в ночь на понедельник матчем между хозяевами и командой Венесуэлы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, изначально турнир должен был пройти в Аргентине и Колумбии, но в итоге был перенесен в Бразилию.

Соревнования пройдут с 13 июня по 10 июля - параллельно с чемпионатом Европы. Как и европейское первенство, Кубок Америки должен был пройти год назад, но был перенесен из-за коронавируса.

В начале мая Южноамериканская конфедерация футбола (CONMEBOL) отказалась от предложения колумбийских властей перенести турнир на ноябрь в связи с ростом протестов в стране из-за нового налогового законодательства и санитарных ограничений. 31 мая было объявлено о том, что турнир не примет и Аргентина. Точная причина названа не была, но на тот момент в стране была новая вспышка коронавируса.

Следом было объявлено о переносе Кубка Америки в Бразилию, которая организовывала его два года назад. Причем решение бразильского правительства и президента Жаира Болсонару привело чуть ли не к расколу страны - главу государства за желание провести турнир подвергли критике его политические противники, Верховный суд, местные власти, дело чуть ли не дошло до бойкота Кубка Америки штатами, в городах которых должны были пройти матчи.

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