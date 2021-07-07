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Кубок Америки-2021: Сборные Аргентины и Бразилии сыграют в финале

Кубок Америки-2021: Сборные Аргентины и Бразилии сыграют в финале Сборная Аргентины в серии пенальти обыграла команду Колумбии в полуфинале Кубка Америки по футболу. Турнир проходит в Бразилии.
Футбол
7 июля 2021 г. 07:16
Кубок Америки-2021: Сборные Аргентины и Бразилии сыграют в финале

Сборная Аргентины в серии пенальти обыграла команду Колумбии в полуфинале Кубка Америки по футболу. Турнир проходит в Бразилии.

Как передает Report, основное время матча завершилось со счетом 1:1, по регламенту соревнований в случае ничейного исхода после 90 минут игры назначается серия пенальти. В составе сборной Аргентины отличился Лаутаро Мартинес (7-я минута), у колумбийцев гол забил Луиш Диас (61). В серии пенальти сильнее оказались аргентинцы - 3:2.

В финале аргентинцы сыграют с бразильцами, которые 6 июля обыграли сборную Перу (1:0). Решающий матч турнира пройдет 11 июля. Днем ранее перуанцы и колумбийцы встретятся в игре за третье место.

Аргентинцы выигрывали Кубок Америки 14 раз, по этому показателю они уступают только уругвайцам, на счету которых 15 трофеев. В последний раз команда Аргентины становилась победителем турнира в 1993 году. Бразильцы являются действующими обладателями трофея, в финале Кубка Америки 2019 года они обыграли перуанцев со счетом 3:1. Всего на счету команды девять трофеев.

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Версия на азербайджанском языке Argentina və Braziliya Amerika Kubokunun finalında oynayacaq

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