Кубок Америки-2021: Сборные Аргентины и Бразилии сыграют в финале

Сборная Аргентины в серии пенальти обыграла команду Колумбии в полуфинале Кубка Америки по футболу. Турнир проходит в Бразилии.

Сборная Аргентины в серии пенальти обыграла команду Колумбии в полуфинале Кубка Америки по футболу. Турнир проходит в Бразилии.

Как передает Report, основное время матча завершилось со счетом 1:1, по регламенту соревнований в случае ничейного исхода после 90 минут игры назначается серия пенальти. В составе сборной Аргентины отличился Лаутаро Мартинес (7-я минута), у колумбийцев гол забил Луиш Диас (61). В серии пенальти сильнее оказались аргентинцы - 3:2.

В финале аргентинцы сыграют с бразильцами, которые 6 июля обыграли сборную Перу (1:0). Решающий матч турнира пройдет 11 июля. Днем ранее перуанцы и колумбийцы встретятся в игре за третье место.

Аргентинцы выигрывали Кубок Америки 14 раз, по этому показателю они уступают только уругвайцам, на счету которых 15 трофеев. В последний раз команда Аргентины становилась победителем турнира в 1993 году. Бразильцы являются действующими обладателями трофея, в финале Кубка Америки 2019 года они обыграли перуанцев со счетом 3:1. Всего на счету команды девять трофеев.