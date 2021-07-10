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Кубок Америки-2021: Колумбия стала бронзовым призером

Кубок Америки-2021: Колумбия стала бронзовым призером Сборная Колумбии со счетом 3:2 обыграла команду Перу в матче за бронзовые награды Кубка Америки по футболу. Турнир проходит в Бразилии.
Футбол
10 июля 2021 г. 06:07
Кубок Америки-2021: Колумбия стала бронзовым призером

Сборная Колумбии со счетом 3:2 обыграла команду Перу в матче за бронзовые награды Кубка Америки по футболу.

Как передает Report, в составе колумбийцев отличились Хуан Куадрадо (49-я минута) и Луиш Диас (66, 90+4). У перуанцев голы забили Йосимар Йотун (45) и Джанлука Лападула (82).

Колумбийцы в пятый раз заняли третье место, также команда становилась обладателем трофея (2001) и серебряным призером турнира (1975).

На текущем турнире команды также встречались в рамках группового этапа, сборная Перу выиграла со счетом 2:1.

Финальный матч Кубка Америки пройдет в ночь на 11 июля, в нем сыграют сборные Аргентины и Бразилии. Бразильцы являются действующими победителями турнира, в финале Кубка Америки 2019 года они со счетом 3:1 обыграли перуанцев.

Изначально Кубок Америки, который перенесли с 2020 года из-за пандемии коронавируса, должен был пройти в Аргентине и Колумбии. 31 мая было объявлено о переносе турнира в Бразилию.

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