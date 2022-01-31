Кубок африканских наций: Уволен тренер сборной Туниса

Мондер Кебайер отправлен в отставку с поста главного тренера сборной Туниса по футболу.

Мондер Кебайер отправлен в отставку с поста главного тренера сборной Туниса по футболу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Туниса.

Новым главным тренером команды назначен Джалил Кадри, работавший помощником Кебайера.

Напомним, что сборная Туниса заняла третье место в группе F на проходящем в Камеруне Кубке африканских наций и вышла в плей-офф. В 1/8 финала команда обыграла нигерийцев (1:0), в четвертьфинале уступила сборной Буркина-Фасо (0:1). Кадри руководил командой в матче против сборной Нигерии, поскольку Кебайер находился на карантине после положительного результата теста на коронавирус.