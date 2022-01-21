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Кубок африканских наций: Стали известны все пары 1/8 финала

Кубок африканских наций: Стали известны все пары 1/8 финала Определились все пары 1/8 финала Кубка африканских наций по футболу.
Футбол
21 января 2022 г. 05:43
Кубок африканских наций: Стали известны все пары 1/8 финала

Определились все пары 1/8 финала Кубка африканских наций по футболу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в четверг матчами группы F завершился групповой этап.

Сборная Мали со счетом 2:0 обыграла команду Мавритании и заняла первое место в группе, набрав семь очков в трех матчах. Матч Гамбия - Тунис завершился со счетом 1:0, команды заняли второе (семь очков) и третье (3) места соответственно. Сборная Мавритании стала четвертой (0).

В 1/8 финала пройдут матчи Камерун - Коморские острова, Буркина-Фасо - Габон, Сенегал - Кабо-Верде, Гвинея - Гамбия, Марокко - Малави, Нигерия - Тунис, Кот-д'Ивуар - Египет, Мали - Экваториальная Гвинея. Встречи состоятся с 23 по 26 января.

Напомним, что в Кубке африканских наций участвуют 24 команды, поделенные на шесть групп. В плей-офф вышли две лучшие команды из каждой группы, а также четыре лучшие из шести команд, занявших третье место.

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Версия на азербайджанском языке Afrika Millətlər Kuboku: Bütün 1/8 final cütləri müəyyənləşib

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