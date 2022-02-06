О нас
Report Georgia
Аудио новости

Кубок африканских наций: Стал известен обладатель третьего места в турнире

Кубок африканских наций: Стал известен обладатель третьего места в турнире Сборная Камеруна одержала победу над командой Буркина-Фасо в матче за третье место на Кубке африканских наций.
Футбол
6 февраля 2022 г. 01:15
Кубок африканских наций: Стал известен обладатель третьего места в турнире

Сборная Камеруна одержала победу над командой Буркина-Фасо в матче за третье место на Кубке африканских наций.

Как передает Report, встреча прошла в Яунде (Камерун) на «Стад Ахмаду Ахиджо» и завершилась победой хозяев турнира по пенальти.

В основное время был зафиксирован счёт 3:3. К 71-й минуте Буркина-Фасо вёл с разницей в три мяча: отметились защитник Стив Яго и форвард Джибриль Уаттара, ещё один гол голкипер камерунцев Андре Онана забил в свои ворота. Но затем Стефан Баокен отыграл один мяч, а в концовке Венсан Абубакар оформил дубль. В серии пенальти сильнее были камерунцы - 5:3.

Сборная Камеруна взяла бронзу домашнего Кубка африканских наций.

Финал турнира пройдёт 6 февраля, где Сенегал встретится с Египтом.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Ильхам Алиев позвонил Эрдогану
Ильхам Алиев позвонил Эрдогану
5 февраля 2022 г. 20:35
Эрдоган заразился коронавирусом
Эрдоган заразился коронавирусом
5 февраля 2022 г. 16:34
В Азербайджане увеличилась сумма пенсионного капитала
В Азербайджане увеличилась сумма пенсионного капитала
5 февраля 2022 г. 11:17
На освобожденных территориях Азербайджана в результате подрыва на минах погибли 36 человек
На освобожденных территориях Азербайджана в результате подрыва на минах погибли 36 человек
4 февраля 2022 г. 21:32
Состоялась встреча в видеоформате лидеров Азербайджана, Франции, Армении и президента Совета ЕС
Состоялась встреча в видеоформате лидеров Азербайджана, Франции, Армении и президента Совета ЕС
4 февраля 2022 г. 21:24
Миссия ЮНЕСКО будет направлена в Азербайджан и Армению
Миссия ЮНЕСКО будет направлена в Азербайджан и Армению
4 февраля 2022 г. 21:06
В Баку проходит заседание министров в рамках Консультативного совета по ЮГК
В Баку проходит заседание министров в рамках Консультативного совета по ЮГК
4 февраля 2022 г. 11:38
В Тертере на заминированных территориях задержаны сборщики металлолома
В Тертере на заминированных территориях задержаны сборщики металлолома
4 февраля 2022 г. 11:09
Великое национальное собрание Турции одобрило Шушинскую декларацию
Великое национальное собрание Турции одобрило Шушинскую декларацию
4 февраля 2022 г. 00:34
Министр: ЮГК превратит Болгарию в хаб для поставок газа из альтернативных источников
Министр: ЮГК превратит Болгарию в хаб для поставок газа из альтернативных источников
3 февраля 2022 г. 16:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi