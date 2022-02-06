Кубок африканских наций: Стал известен обладатель третьего места в турнире

Сборная Камеруна одержала победу над командой Буркина-Фасо в матче за третье место на Кубке африканских наций.

Сборная Камеруна одержала победу над командой Буркина-Фасо в матче за третье место на Кубке африканских наций.

Как передает Report, встреча прошла в Яунде (Камерун) на «Стад Ахмаду Ахиджо» и завершилась победой хозяев турнира по пенальти.

В основное время был зафиксирован счёт 3:3. К 71-й минуте Буркина-Фасо вёл с разницей в три мяча: отметились защитник Стив Яго и форвард Джибриль Уаттара, ещё один гол голкипер камерунцев Андре Онана забил в свои ворота. Но затем Стефан Баокен отыграл один мяч, а в концовке Венсан Абубакар оформил дубль. В серии пенальти сильнее были камерунцы - 5:3.

Сборная Камеруна взяла бронзу домашнего Кубка африканских наций.

Финал турнира пройдёт 6 февраля, где Сенегал встретится с Египтом.