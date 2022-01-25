Кубок африканских наций: Сборная Сенегала вышла в четвертьфинал

Сборная Сенегала победила команду Кабо-Верде со счетом 2:0 в матче 1/8 финала Кубка африканских наций по футболу.

Сборная Сенегала победила команду Кабо-Верде со счетом 2:0 в матче 1/8 финала Кубка африканских наций по футболу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, матч проходила в камерунском городе Бафусам.

В составе победителей отличились Садио Мане (63-я минута) и Бамба Дьенг (90+2). Сборная Кабо-Верде осталась в меньшинстве на 21-й минуте, красную карточку получил полузащитник Патрик Андраде. На 57-й минуте встречи вратарь сборной Возинья оставил свою команду вдевятером, вместо него в ворота встал запасной голкипер Марсио Роза.

Матч начался с минуты молчания в память о погибших в результате давки, которая произошла перед матчем 1/8 финала между сборными Камеруна и Коморских Островов (2:1) в понедельник в столице Камеруна Яунде на стадионе "Олембе". Президент Африканской конфедерации футбола (CAF) Патрис Мотсепе объявил, что минута молчания будет проводиться перед началом каждой последующей встречи на турнире.

Отметим, что следующим соперником сенегальцев станет победитель матча между сборными Мали и Экваториальной Гвинеи, который состоится в среду.