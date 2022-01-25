О нас
Report Georgia
Аудио новости

Кубок африканских наций: Сборная Сенегала вышла в четвертьфинал

Кубок африканских наций: Сборная Сенегала вышла в четвертьфинал Сборная Сенегала победила команду Кабо-Верде со счетом 2:0 в матче 1/8 финала Кубка африканских наций по футболу.
Футбол
25 января 2022 г. 22:15
Кубок африканских наций: Сборная Сенегала вышла в четвертьфинал

Сборная Сенегала победила команду Кабо-Верде со счетом 2:0 в матче 1/8 финала Кубка африканских наций по футболу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, матч проходила в камерунском городе Бафусам.

В составе победителей отличились Садио Мане (63-я минута) и Бамба Дьенг (90+2). Сборная Кабо-Верде осталась в меньшинстве на 21-й минуте, красную карточку получил полузащитник Патрик Андраде. На 57-й минуте встречи вратарь сборной Возинья оставил свою команду вдевятером, вместо него в ворота встал запасной голкипер Марсио Роза.

Матч начался с минуты молчания в память о погибших в результате давки, которая произошла перед матчем 1/8 финала между сборными Камеруна и Коморских Островов (2:1) в понедельник в столице Камеруна Яунде на стадионе "Олембе". Президент Африканской конфедерации футбола (CAF) Патрис Мотсепе объявил, что минута молчания будет проводиться перед началом каждой последующей встречи на турнире.

Отметим, что следующим соперником сенегальцев станет победитель матча между сборными Мали и Экваториальной Гвинеи, который состоится в среду.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Patrik Andradenin komandası Afrika Millətlər Kubokunda mübarizəni dayandırıb

Другие новости из категории

Объявлены лучшие европейские клубы
Объявлены лучшие европейские клубы
25 января 2022 г. 17:38
В Турции отменили матч Карабаха из-за снегопада
В Турции отменили матч "Карабаха" из-за снегопада
25 января 2022 г. 14:49
Объявлены сроки очередных игр в Высшей лиге по волейболу
Объявлены сроки очередных игр в Высшей лиге по волейболу
25 января 2022 г. 13:40
Азербайджанские клубы сегодня проведут последние проверочные матчи в Турции
Азербайджанские клубы сегодня проведут последние проверочные матчи в Турции
25 января 2022 г. 10:14
Не менее семи человек погибли на Кубке африканских наций
Не менее семи человек погибли на Кубке африканских наций
25 января 2022 г. 09:17
Футболист игравший в Азербайджане, перешел в армянский клуб
Футболист игравший в Азербайджане, перешел в армянский клуб
25 января 2022 г. 00:53
КАН: Сборная Коморских островов вышла на поле без вратаря
КАН: Сборная Коморских островов вышла на поле без вратаря
24 января 2022 г. 23:48
Тренер клуба Интер Симоне Индзаги заразился коронавирусом
Тренер клуба "Интер" Симоне Индзаги заразился коронавирусом
24 января 2022 г. 23:21
Балотелли вернулся в сборную Италии после трехлетнего перерыва
Балотелли вернулся в сборную Италии после трехлетнего перерыва
24 января 2022 г. 23:02
Клуб Кешля расторг контракт с легионером
Клуб "Кешля" расторг контракт с легионером
24 января 2022 г. 20:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi