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Кубок африканских наций: Сборная Нигерии вышла в плей-офф

Кубок африканских наций: Сборная Нигерии вышла в плей-офф Сборная Нигерии одержала победу над командой Судана со счетом 3:1 в матче второго тура группового этапа Кубка африканских наций по футболу.
Футбол
15 января 2022 г. 22:31
Кубок африканских наций: Сборная Нигерии вышла в плей-офф

Сборная Нигерии одержала победу над командой Судана со счетом 3:1 в матче второго тура группового этапа Кубка африканских наций по футболу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, Нигерия вышла в плей-офф соревнований.

В составе сборной Нигерии голы забили Самуэль Чуквуезе (3-я минута), Тайво Авонийи (45) и Мозес Симон (46), за команду Судана отличился Валилдин Сафур (70, с пенальти).

Напомним, что турнир проходит в Камеруне.

Команды представляют группу D, их соперники по квартету сборные Гвинеи-Бисау и Египта проведут свой матч позднее в субботу. Нигерийцы возглавляют группу, набрав 6 очков в двух матчах, далее следуют команды Гвинеи-Бисау (1), Судана (1) и Египта (0). Следующий матч сборная Нигерии проведет 19 января против команды Гвинеи-Бисау, египтяне в этот же день сыграют со сборной Судана.

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